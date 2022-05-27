İzmir’de İslâm düşmanları yine camilerimize saldırdı

Aradan geçen iki yılın ardından yine mayıs ayında camilerin merkezi ezan sistemine saldıran zındıklar İzmir’in Torbalı ilçesinde bulunan Yunus Emre ve Ayrancılar Merkez Camilerinin hoparlöründen Bülent Ersoy’un “Yüzünü göremem” adlı şarkısını çaldılar. Saldırı için özellikle mayıs ayını tercih etmeleri akıllarda soru işaretlerine sebeb oldu.

Çirkin saldırıya tepki gösteren Diyanet-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Engin, şunları dile getirdi: “Bin yıldan uzun süredir İslam’ın bayraktarlığını yapan ve yüzde 97’sinden fazlasının Müslüman olduğu bu güzel ülkede camilerin minarelerinde ezanların okunduğu mabetlerimize yapılan bu saldırı cüretini göstermek Müslümanlarına yapılmış bir saygısızlıktır. Camilerimiz üzerinden yapılan bu tahammülsüzlük kesinlikle kabul edilemez. Halkımızın dini değerleri ile alay etme ve aşağılama amaçlı bu saldırıyı gerçekleştirenler derhal ilk önce İzmirli halkımızdan ve Türkiye halkından özür dilemeli, haklarında halkın dini değerlerini aşağılayıp tahkir etmekten gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır.

Ezanlar dinmeyecektir

“Sevinciniz kursağınızda kalacaktır. Ezanlar her gün beş vakit minarelerde okunmaya devam edilerek yüreklerimizi okşayacak ve imanımızı artıracaktır. Ey ezan sesinden rahatsız olan zavallılar, sizin beyinlerinizde yine şimşekler çaktı, tarumar oldunuz. Bu minarelerden ezanlar yine okunacak, kulaklarınıza tıkaçları hazırlayın, yine okunacak ve mahşere kadar okunmaya devam edecektir, sevinmeyin. Yapmış olduğunuz bu alçakça saldırıdan dolayı sizi ve arkanızdaki karanlık güçleri şiddet ve nefretle kınıyoruz.”