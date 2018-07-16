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İzmir'de iş yerinin bodrum katında ceset bulundu

Devriye atan bekçiler iş merkezinin bodrum katında erkek cesedi buldu.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 08:29
İzmir'de iş yerinin bodrum katında ceset bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde, bir iş merkezinin bodrum katında erkek cesedi bulundu. 

Bugün saat 05.30 sıralarında Gazi Bulvarı üzerinde devriye atan bekçiler, bir iş merkezinin kapısının açık olduğunu gördü. Bunun üzerine, binayı kontrol etmek için içeriye giren bekçiler, binanın bodrum katından su seslerinin geldiğini fark etti. Bodrum katına inen bekçiler, su birikintisinin içerisinde hareketsiz şekilde yatan bir erkek cesedi ile karşılaştı. Bekçilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine 112 sağlık, 110 İtfaiye, polis ve elektrik idaresi ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden elektrik idaresi ekipleri binanın elektriğini keserken, 112 sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu ölen şahsın 53 yaşındaki Sucaattin Sarı olduğu belirlendi. Polis ekipleri, talihsiz adamın elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Sarı'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 08:29
  1. İzmir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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