  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmir’de iş yerinden 105 bin liralık malzeme çalan hırsızlar yakalandı

İzmir’in Torbalı ilçesinde piyasa değeri 105 bin lira olan malzeme çalan hırsızlar, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 14:36:27 -
İzmir’de iş yerinden 105 bin liralık malzeme çalan hırsızlar yakalandı

İzmir’in Torbalı ilçesinde piyasa değeri 105 bin lira olan malzeme çalan hırsızlar, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan malzemeler fabrikaya teslim edildi.


İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Yoğurtçular Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikanın deposundan, piyasa değeri 105 bin lira olduğu düşünülen 30 adet mantar bariyerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler yapılan detaylı araştırma ve yol güzergahında bulunan kameraların incelenmesi sonucu hırsızlık olayını İ.P. ve C.B. isimli şahısların gerçekleştirdiğini tespit etti. Jandarma tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli, çaldıkları malzemeleri Y.S. isimli şahsa sattıklarını ifadelerinde söyledi. Jandarmanın şüphelileri yakalamasının ardından çalınan malzemeler, fabrikaya yeniden teslim edildi.


Hırsızlık şüphelisi İ.P. ve C.B. ile birlikte malzemeleri satın alan Y.S. isimli şahıs, gözaltı işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şahısların adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı