THY - Kastamonu
0553 313 94 23

İzmir'de iş merkezinin deposunda erkek cesedi bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde bir iş merkezinin deposunda erkek cesedi bulundu.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 08:18
İzmir'de iş merkezinin deposunda erkek cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, Akdeniz Mahallesi Gazi Bulvarı'nda devriye gezen bekçiler, Anafarta İş Merkezi'nin kepenklerini yarı açık görünce durumdan şüphelenip içeri girdi.

İş merkezinin deposundan su sesi duyan bekçiler, alt kata indiğinde suların içinde hareketsiz halde yatan bir erkek gördü.

Bekçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi.

Elektrik ekiplerince akımların kesildiği depoda sağlık ekipleri yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden Sucattin Sarı (53) adına kimlik çıkan ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 08:18
  1. İzmir
  2. izmir
  3. depo
  4. erkek cesedi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Resmi Gazete'de yayımlandı! Önemli adım atıldı
    1. Resmi Gazete'de yayımlandı! Önemli..
    2. Amerika medyasında tam sayfa FETÖ..
    3. Donald Trump ve Putin buluşuyor! Dünya..
    4. Resmi Gazete'de yayımlandı! Ekonomide..
    5. İzmir'de iş yerinin bodrum katında..
    6. Adnan Oktar'a destek verenlere de..
    7. Bir ilçeyi karıştırdı... Yakınının..
    8. BAE'den turist ailelerin çocuklarına..
    9. Kağıthane'de olaylı gece! Özel harekat..
    10. Katil İsrail'den Gazze'ye bir günde 40..
    11. Meteoroloji yağış için saat açıkladı!
    12. Adnan Oktar raporunda dehşet ayrıntılar!
    13. İnce: Bu iş tamam
    14. Yemen Başbakanı'ndan 'Husiler'..
    15. Adnan Oktar'ın pislikleri polis..
    16. İzmir'de iş merkezinin deposunda erkek..
    17. THY personel alımı başvuru formu 2018..
    18. Rektörlüğe yeni şart
    19. Meteoroloji yağış için saat verdi!
    20. Müzeyyan Senar kimdir?
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    BRICS ülkelerinden Erdoğan'a özel davet!
    BRICS ülkelerinden Erdoğan'a özel davet!
    15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl gelindi?
    15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl gelindi?
    Elebaşı Gülen'in malikanesinin üstünden uçak uçurdular: Gülen'i iade edin
    Elebaşı Gülen'in malikanesinin üstünden uçak uçurdular: Gülen'i iade edin
    AA, FETÖ'nün Pensilvanya'daki terör kampını görüntüledi
    AA, FETÖ'nün Pensilvanya'daki terör kampını görüntüledi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Yeni ayıldı! Saatler sonra gelen 15 Temmuz tweeti
    Yeni ayıldı! Saatler sonra gelen 15 Temmuz tweeti
    Dinozor Emin 'macera' deyip 15 Temmuz'la resmen dalga geçti!
    Dinozor Emin 'macera' deyip 15 Temmuz'la resmen dalga geçti!