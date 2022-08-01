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Yerel İzmir'de iki kamyon arasına sıkışan bir kişi can verdi
Yerel

İzmir'de iki kamyon arasına sıkışan bir kişi can verdi

Tire ilçesinde, park halindeki iki kamyondan birinin hareket etmesiyle araçların arasında sıkışan Hüseyin Atçı, hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 03:17:00 -
İzmir'de iki kamyon arasına sıkışan bir kişi can verdi

İzmir'in Tire ilçesine bağlı Kızılcahavlu Mahallesi'nde Hüseyin Atçı, 09 U 3787 plakalı kamyonu ile Mehmet Karagöz ise 09 AEF 374 plakalı kamyonu ile Kızılcahavlu Mahallesi'ne yük almaya geldi.

Karagöz ve Atçı, iş öncesinde mahalle yakınlarında kamyonlarını park etti.

Hüseyin Atçı kamyonunun ön tarafında bulunduğu sırada, iddiaya göre Karagöz'ün kamyonu bilinmeyen nedenle hareket etti. İki kamyon arasında kalan Atçı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Atçı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

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