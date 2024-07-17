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Gündem İzmir’de 'idamlıklara' operasyon
Gündem

İzmir’de 'idamlıklara' operasyon

Yeniakit Publisher
2024-07-17 19:06:00 -
İzmir’de 'idamlıklara' operasyon

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki bir ev ile Bornova ilçesinde bir kargo firmasındaki gönderide yapılan aramalarda yaklaşık 8 kilo metamfetamin ve 66 bini geçkin sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonla ilgili 4 zehir taciri tutuklandı. Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, torbacı olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında Bayraklı ilçesinde bulunan bir adreste ve Bornova’da bulunan bir kargo firmasındaki gönderide yapılan aramalarda; 7 kilo 844 gram metamfetamin, 66 bin 800 adet sentetik ecza maddesi, 1 hassas terazi, 2 tabanca ve bu tabancalara ait fişekler ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Vatandaş idam istiyor

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

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