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Aktüel İzmir'de HES kodu kırmızı olduğu belirlenen 2 kişi yurtta karantinaya alındı
Aktüel

İzmir'de HES kodu kırmızı olduğu belirlenen 2 kişi yurtta karantinaya alındı

Buca ilçesinde trafik polislerinin yaptığı denetimler sırasında HES kodu kırmızı olduğu belirlenen ve filyasyon ekipleri tarafından öğrenci yurdunda karantina altına alınan 2 kişinin görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 21:27:59 -
İzmir'de HES kodu kırmızı olduğu belirlenen 2 kişi yurtta karantinaya alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde trafik polislerinin yaptığı denetimlerde HES kodları kırmızı olduğu belirlenen 2 kişi sağlık ekipleri tarafından öğrenci yurdunda karantinaya alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Erdem Caddesi'nde trafik denetimi yapan polis ekipleri biri kadın olmak üzere 2 kişinin bindiği motosikleti durdurarak HES kodu denetimi yaptı.

Yapılan kontrollerde HES kodları kırmızı olduğu belirlenen 2 kişiyle ilgili sağlık ekiplerine bilgi verildi.

Olay yerine gelen filyasyon ekipleri tarafından teslim alınan 2 kişi Buca ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

HES kodları kırmızı çıkan 2 kişiye polislerin yaptığı denetim ve filyasyon ekibine ait araca bindirilerek yurda götürülmesi çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, HES kodları kırmızı çıkmasının ardından iki kişinin kenarda beklemesi ve polislerle konuşmayla, filyasyon ekibine ait sağlık aracına binmeleri yansıdı.

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