İzmirde hasarlı okullar hangi okullara gidiyor?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İzmir’de 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarına ilişkin son durumu açıkladı. Bakan Kurum, "Bugün itibarıyla 61 bin 735 binada, 348 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışması tamamlanmıştır." dedi. Kurum, hasarlı okullara yönelik ise, "857 okulda hasar tespiti yapıldı. 5 okul ağır, 18'i orta hasarlı. Bu okullardaki öğrenciler mahalledeki en yakın okula transfer edilecek." ifadesini kullandı.

İzmir’de kaç bina yıkılacak?

Bakan Kurum, deprem sonrası yıkılacak bina sayılarına ilişkin "Tespiti yapılan ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık bina sayısı 309'a, 4 bin 425 bağımsız bölüme ulaştı." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 139 okulda küçük ölçekli hasarların, bazı çatlaklar ya da duvarlarda görülen emarelerin ayrıntılı analizlerinin yapıldığını, gerekli onarım çalışmaları için de tüm hazırlıkların tamamlandığını açıklamıştı.

İzmir’de okullar ne zaman açılacak?

İzmir’de yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İzmir’de okullar bu hafta açılacak mı? Sorular İzmir depremi sonrası yüz yüze eğitime ara verilmişti. İzmir’deki okulların ne zaman açılacağına ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamada bulundu.