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Gündem İzmir'de hareketli saatler!
Gündem

İzmir'de hareketli saatler!

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisindeki 44 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. Ayrıca Çeşme ilçesi açıklarında da 1 kaçak göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 06:58:00 -
İzmir'de hareketli saatler!

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 22 Haziran saat 22.30 sıralarında, Seferihisar ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen hareket halinde bir yelkenli tekne olduğunu tespit etti.

Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan yelkenli tekne içerisindeki 44 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi ekipler tarafından yakalandı.

Ayrıca, aynı gün saat 00.40 sıralarında ise Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 1 kaçak göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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