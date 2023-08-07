  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ukrayna kritik bölgeyi füzelerle vurdu!

Antalya Havalimanı Türkiye'yi şaşırtmadı: Hem uçak hem de yolcu trafiğinde Türkiye tarihi rekor yaptı

Mete Yarar gündemi altüst edecek yeni teknolojiyi duyurdu: ABD'ye geçmiş olsun! Türkiye bunu yaptı

Türkiye'yi vurmak için İsrail'in kapısını çaldılar! Tel-Aviv'den acil olarak füze istiyorlar

HAARP gemisi Türkiye'nin yanı başına demirledi! Ünlü tarihçi 'maalesef' diyerek tedirgin edici haberi verdi

Deprem Uzmanı Naci Görür uyardı: Hemen önlem alın, dengeyi bozdu! O gelişmeyi yeniden paylaştı

Türkiye'ye vize serbestisi sonbaharda: Türkiye'yi sevindiren haber: Bundan sonra yaşam şartları değişiyor!

Ramazan Kurtoğlu 'Elinizi çabuk tutun' diyerek uyardı: Eviniz varsa hemen satıp bundan alın hemen

Almanya’da otellerde iflas dalgasının ardından yeni çıkan tablo korkunç! İflaslar durdurulamıyor, devam ediyor

TOGG'un ardından yeni yerli otomobil Türkiye'yi sallayacak! Hem elektrikli hem de ikinci el fiyatına....
Yerel İzmir’de hareketli gece: Ana boru patladı
Yerel

İzmir’de hareketli gece: Ana boru patladı

Yeniakit Publisher
2023-08-07 02:42:00 -
İzmir’de hareketli gece: Ana boru patladı

Edinilen bilgiye göre, saat 00.00 sıralarında, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (İZSU) ait ana su borusu henüz belirlenemeyen sebepten dolayı patladı.

Yaşanan patlamadan dolayı kısa sürede Uğur Mumcu ve İsmet İnönü Mahallesi’nde su baskınları yaşandı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

“İZSU’yu aradığımda 40’ıncı sıradaydım”

Yaşadığı ev ve bahçede su baskını meydana gelen ev sahibi Neriman Koç, “Bütün sular hemen içeriye girmeye başladı. Bahçe ve odalarımız şu an temizlik içerisinde. İZSU’yu aradığımda 40’ıncı sıradaydım. Birinci sıraya geçebilmek için uğraştım. Herkes aradığı için çok yoğunlarmış ama yine de hiçbir şey göndermediler, evimiz sular altında kaldı” dedi. Mahalle sakinlerinden Metin Yazgan ise “Her tarafı su bastı. İlgilenen arkadaşlarla iki üç defa konuştuk ama herhangi bir iletişime geçen olmadı. Yerlerimiz komple su doldu” ifadeleri kullanırken, evine ve aracına ulaşmakta güçlük çeken Can Demirci ise “Biz de aracımıza gidemiyoruz. Birazdan ayakkabıları çıkarıp geçmek zorunda kalacağım sanırım. Çünkü evim ve aracım orada ve aracıma su doluyor şu anda” diye konuştu.

Belediye ekipleri ve vatandaşlar su baskınlarına karşı seferber oldu

Menemen Belediyesi ekipleri iş makineleri ile vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla su baskınlarına karşı set oluşturarak mücadele ederken, trafikte bulunan araç ve motosiklet sürücüleri ile yaya durumundaki insanlar ise yaşanan su baskınlarından dolayı zor anlar yaşadı.

Öte yandan yaklaşık 1 saat sonra olaya müdahale ettiği ileri sürülen İZSU ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, ev ve iş yerleri sular altında kalan vatandaşların da temizlik çalışmaları yaptığı bilgisi edinildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23