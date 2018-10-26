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İzmir’de gümrük kaçağı operasyonu

Konak ilçesinde emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu, şarj aleti, batarya ve güç kaynağı ele geçirildi.

26 Ekim 2018 Cuma 22:28
İzmir’de gümrük kaçağı operasyonu

İzmir'in Konak ilçesinde emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu, şarj aleti, batarya ve güç kaynağı ele geçirildi. Operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Emtia Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesinde bulunan depoda kaçak cep telefonu olduğuna dair gelen bilgi üzerine çalışma başlattı. Konak ilçesi 1030/1 Sokak'ta bulunan adrese operasyon düzenleyen ekipler, deponun önünde bekleyen 35 M 8224 plakalı kamyon ve iş yerinde arama çalışması yaparak çok sayıda gümrük kaçağı ürünü ele geçirdi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda Ç.B. ve D.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, operasyonda 22 bin 192 cep telefonu, 21 bin 985 şarj aleti, 21 bin 685 batarya, bin 5 harici güç kaynağı olmak üzere 66 bin 867 kaçak ürün ele geçirildi.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 22:28
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