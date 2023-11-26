İzmir'de görenleri şaşkına çeviren kurtarma! Fırtına ve suyun ortasında bile şişeyi elinden düşürmedi
İzmir kent genelinde etkili olan fırtına nedeniyle bir eğlence mekanında mahsur kalan vatandaşlar, lastik botla kurtarıldı. Botla kurtarılan vatandaşların ellerinde bira şişesi olması şaşırttı.
Türkiye sağanak yağış altında...
Meteoroloji'nin 64 kenti uyarmasının ardından birçok kentte şiddetli yağışlar ve fırtına yaşandı.
İzmir'de gece saatlerinde etkili olan fırtına, şehir merkezinde denize yakın noktalarda su baskınlarına neden oldu.
Eğlence mekanında mahsur kaldılar
Özellikle Kordon'da adeta deniz ile kara birleşirken, bazı eğlence mekanı ve kafelerde vakit geçiren vatandaşlar da mahsur kaldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Yaşanan olumsuz hava koşulları, mekanda bulunanların dışarı çıkmasını imkansız hale getirdi.
Lastik botla kurtarıldılar
Alsancak'ta bir eğlence mekanında mahsur kalanlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait lastik botla kurtarıldı.
Bira şişesiyle çıktılar
Kurtarılma anında eğlence mekanından dışarı çıkarılanların ellerinde bira şişeleriyle tahliyesi ise dikkat çekti.
"Canım İzmir Belediyesi"
Kurtarılan bir kişinin, "Nasılsın İzmir Belediyesi, canım İzmir Belediyesi" sözleri gündem oldu.
O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.