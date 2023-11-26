İzmir'de görenleri şaşkına çeviren kurtarma! Fırtına ve suyun ortasında bile şişeyi elinden düşürmedi

Türkiye sağanak yağış altında...

Meteoroloji'nin 64 kenti uyarmasının ardından birçok kentte şiddetli yağışlar ve fırtına yaşandı.

İzmir'de gece saatlerinde etkili olan fırtına, şehir merkezinde denize yakın noktalarda su baskınlarına neden oldu.

Eğlence mekanında mahsur kaldılar

Özellikle Kordon'da adeta deniz ile kara birleşirken, bazı eğlence mekanı ve kafelerde vakit geçiren vatandaşlar da mahsur kaldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yaşanan olumsuz hava koşulları, mekanda bulunanların dışarı çıkmasını imkansız hale getirdi.

Lastik botla kurtarıldılar

Alsancak'ta bir eğlence mekanında mahsur kalanlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait lastik botla kurtarıldı.

Bira şişesiyle çıktılar

Kurtarılma anında eğlence mekanından dışarı çıkarılanların ellerinde bira şişeleriyle tahliyesi ise dikkat çekti.

"Canım İzmir Belediyesi"

Kurtarılan bir kişinin, "Nasılsın İzmir Belediyesi, canım İzmir Belediyesi" sözleri gündem oldu.

O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.