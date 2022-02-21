İzmir'de gol düellosu! 90+9'da Gomis ortaya çıktı
Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında Galatasaray deplasmanda, Göztepe'yi 3-2'lik skorla yendi.
Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-2 kazandı.
Maçta 4 penaltı var
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Victor Nelsson ve 87 ile 90+9. dakikalarda penaltıdan Gomis kaydederken, Göztepe'nin gollerini de 45 ve 70. dakikalarda penaltıdan Cherif Ndiaye kaydetti.
Galatasaray'ın galibiyet hasreti sona erdi
Bu sonuçla 6 haftadır kazanamayan Galatasaray galibiyet hasretini sona erdirerek puanını 32 yaptı. Göztepe ise 27 puanda kaldı.
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Göztepe, Giresunspor deplasmanına gidecek.
Göztepe: 2 - Galatasaray: 3
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Arda Kardeşler, Esat Sancaktar, Bahtiyar Birinci
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic (Dk. 90+8 Tijanic), Atınç Nukan, Angel, Kerim Alıcı, Obinna, Soner Aydoğdu (Dk. 71 Aytaç Kara), Berkan Emir, Halil Akbunar, Cherif Ndiaye (Dk. 87 Tannane), Di Santo (Dk. 71 Jahovic)
Galatasaray: Pena, Elabdellaoui, Nellson, Marcao, Ömer Bayram, Pulgar (Dk. 61 Cicaldau), Taylan Antalyalı, Babel (Dk. 74 Emre Kılınç), Halil Dervişoğlu (Dk. 61 Berkan Kutlu), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90+11 Van Aaanholt), Mustafa Muhammet (Dk. 74 Gomis)
Goller: Dk. 3 Nellson, Dk. 87 ve 90+9 Gomis (Penaltılardan) (Galatasaray), Dk. 45+1 ve 70 Cherif Ndiaye (Penaltılardan) (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 8 Arslanagic, Dk. 82 Jahovic (Göztepe), Dk. 33 Mustafa Muhammet, Dk. 90+5 Nellson, Dk. 90+9 Gomis (Galatasaray)