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İzmir'de göçmenleri taşıyan tekne battı: 4 kişi öldü

Açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu kaybolduğu değerlendirilen 13 kişiden 4'ünün cesedine ulaşıldı, 3 kişi sağ kurtarıldı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 15:34
İzmir'de göçmenleri taşıyan tekne battı: 4 kişi öldü

Denizköy bölgesi Karaada önlerindeki balık çiftlikleri mevkisine 06.20 sularında yüzerek çıkan 2 düzensiz göçmen, teknelerinin battığını ve 13 kişinin kaybolduğunu söyledi. 

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bir sahil güvenlik helikopteri ve 3 sahil güvenlik botuyla bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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Fiber tekneyle denize açıldıkları belirtilen 14'ü Afganistan ve biri İran uyruklu 15 kişilik gruptan 3'ü çocuk 13 göçmeni arama çalışmalarına bölgedeki balıkçı tekneleri de katıldı.

4 CESEDE ULAŞILDI

Yapılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında 3 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken biri çocuk 4 göçmenin cesedine ise denizde ulaşıldı.

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Kaybolduğu değerlendirilen 6 düzensiz göçmenin bulunması amacıyla arama kurtarma faaliyetlerine devam ediliyor.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 15:34
  1. izmir
  2. göçmen
  3. tekne
  4. kayıp

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