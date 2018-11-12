İzmir'de göçmenleri taşıyan tekne battı: 4 kişi öldü

Denizköy bölgesi Karaada önlerindeki balık çiftlikleri mevkisine 06.20 sularında yüzerek çıkan 2 düzensiz göçmen, teknelerinin battığını ve 13 kişinin kaybolduğunu söyledi.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bir sahil güvenlik helikopteri ve 3 sahil güvenlik botuyla bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Fiber tekneyle denize açıldıkları belirtilen 14'ü Afganistan ve biri İran uyruklu 15 kişilik gruptan 3'ü çocuk 13 göçmeni arama çalışmalarına bölgedeki balıkçı tekneleri de katıldı.

4 CESEDE ULAŞILDI

Yapılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında 3 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken biri çocuk 4 göçmenin cesedine ise denizde ulaşıldı.

Kaybolduğu değerlendirilen 6 düzensiz göçmenin bulunması amacıyla arama kurtarma faaliyetlerine devam ediliyor.