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Aktüel İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devam edildi
Aktüel

İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-07 15:41:50 -
İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davada dosyaları ayrılan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklarla avukatları katıldı.

Sanıklarla bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı kuruldu.

Duruşmada eski tümgeneral Kubilay Selçuk'un emir astsubayı ve darbe girişiminde "Cumhurbaşkanına suikaste teşebbüse yardım" suçundan tutuklu bulunan Enis Çakır, savunma yaptı.

Çakır, hakkındaki suçlamaları reddederek, şöyle konuştu:

"Yaptığım göreve ve üstlerimin emirlerine bağlı birisiyim. Komutanın genel ve özel tüm işleriyle ilgilenmekle yükümlüyüm. Darbe girişimi gecesi yakınlarımın araması üzerine olanlardan haberdar oldum. 'Üste ne kadar telsiz varsa MAK deposuna getirilsin' emri verildi. Cumhurbaşkanına suikast hazırlığı olduğunu bilsem emirleri yerine getirmezdim. Zekeriya Kuzu'nun 'Komutanın kesin emri' demesi üzerine üsse gittim. Sivil kıyafetle ve silahsız gittim. Beraatimi istiyorum."

Tutuklu sanık Osman Sadi Sonverdi'nin avukatı, pandemi koşulları nedeniyle müvekkiliyle rahat görüşemediklerini belirterek, "Şartların uygun olmasının sağlanmasını talep etmiştim. SEGBİS'le değil, salona gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Savunmaları sonra yapmak istiyoruz." dedi.

Tutuklu sanık Ekrem Karakocalı'nın avukatı da pandemi koşulları nedeniyle müvekkiliyle görüşemediğini ifade ederek, esas hakkındaki savunmalarını daha sonra yapmak istediklerini dile getirdi.

Tutuklu sanık Mahmut Tunçkın ise avukatıyla yeteri kadar görüşemediğini belirterek, "Duruşmaya SEGBİS'ten değil, bizzat katılmak istiyorum." dedi.

Sanıklar, tahliye talebinde bulundu.

Tahliye taleplerini reddeden mahkeme heyeti, sanıklarla avukatlarının görüşmesi ve savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

İzmir'de FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin davada 137 sanık hakkında 21 Mayıs 2018'de karar verilmişti. Davada 145 sanığın ise dosyası ayrılmıştı. Bu sanıklardan 4'ünün de dosyalarının, "yargılamanın uzun süredir devam etmesi", "haklarındaki delillerin toplanmış olması" ve "Kovid-19 nedeniyle aksama yaşanması" yüzünden ayrılmasına karar verilmişti.

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