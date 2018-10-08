THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

İzmir'de feci kaza: 2 ölü 2 yaralı

Bergama ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 14:38
İzmir'de feci kaza: 2 ölü 2 yaralı

Çanakkale istikametinde seyreden Ali Derin yönetimindeki 45 VD 645 plakalı otomobil, Bergama-Dikili yolunun 15. kilometresinde karşı şeride geçerek Ramazan Gezgin idaresindeki 45 VT 901 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde sıkışan Cemile Gezgin olay yerinde, eşi Ramazan Gezgin ise ağır yaralı kaldırıldığı Bergama Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Diğer otomobilde bulunan ve ağır yaralanan Ali-Birsen Derin çifti ise Bergama Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Bergama-Çanakkale karayolu bir süre ulaşıma kapandı.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 14:38
  1. Çanakkale
  2. İzmir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Camiye saldırı sonrası mahalleli ayağa kalktı!
    1. Camiye saldırı sonrası mahalleli ayağa..
    2. 30 saniyede baş ağrısı tedavisi
    3. Beşiktaş Galatasaray derbisi kaçıncı..
    4. Bursa'da telefon çetesine operasyon! 5..
    5. Rıdvan Dilmen: Cocu, Sivas maçında..
    6. Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne..
    7. Beşiktaş BJK Galatasaray GS derbi maçı..
    8. Fenerbahçe, Sivasspor mesaisine başladı
    9. ABD'den flaş açıklama: Rusya'nın..
    10. FB-Başakşehir maçı tekrarlanacak mı?
    11. Türkiye ile Rusya mutabakata varmıştı!..
    12. Adıyaman’da otomobil diğer otomobilin..
    13. Şizofreni nedir?
    14. Avrupa'nın en pahalı ülkeleri..
    15. 2018 KYK kredi ve burs başvuruları..
    16. Esenyurt'ta kovalamaca kazayla sona erdi
    17. Dolar düşüşe geçti! İşte son durum
    18. Dolar düşüşe geçti! İşte son durum
    19. Sınır kapılarında 'rüşvet' operasyonu!..
    20. Ticaret Bakanlığı 114 firmadan savunma..
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Korkunç planı nişanlısı bozdu
    Korkunç planı nişanlısı bozdu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o ODTÜ'lülere çay daveti
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o ODTÜ'lülere çay daveti
    Burs veren vakıflar 2018
    Burs veren vakıflar 2018

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    “İslamcılar neredeyse biz karşısındayız” diyen Ekşi Sözlükçülerin dillerinin tutulduğu an!
    “İslamcılar neredeyse biz karşısındayız” diyen Ekşi Sözlükçülerin dillerinin tutulduğu an!
    Şok iddia: Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedenine ulaşıldı!
    Şok iddia: Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedenine ulaşıldı!