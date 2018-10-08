İzmir'de feci kaza: 2 ölü 2 yaralı

Çanakkale istikametinde seyreden Ali Derin yönetimindeki 45 VD 645 plakalı otomobil, Bergama-Dikili yolunun 15. kilometresinde karşı şeride geçerek Ramazan Gezgin idaresindeki 45 VT 901 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde sıkışan Cemile Gezgin olay yerinde, eşi Ramazan Gezgin ise ağır yaralı kaldırıldığı Bergama Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Diğer otomobilde bulunan ve ağır yaralanan Ali-Birsen Derin çifti ise Bergama Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Bergama-Çanakkale karayolu bir süre ulaşıma kapandı.