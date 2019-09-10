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İzmir’de facianın eşiğinden dönüldü

İzmir’in Torbalı ilçesinde bulunan bir apartmanın istinat duvarı çökerken, binada yaşayan vatandaşlar büyük bir korku yaşadı.

10 Eylül 2019 Salı 21:43
İzmir’de facianın eşiğinden dönüldü

İzmir’in Torbalı ilçesinde bulunan bir apartmanın istinat duvarı çökerken, binada yaşayan vatandaşlar büyük bir korku yaşadı. Olayda can kaybı yaşanmazken, 2 araba göçük altında kaldı. Apartman ise tedbir amaçlı boşaltıldı.



Olay, bugün saat 17.30 sıralarında Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Egekent 83 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan İZSU Ege Koop. Pompa İstasyonundan sızan su sebebiyle Atmaca Apartmanı’nın istinat duvarı çöktü. Çökmenin etkisiyle büyük bir gürültü koparken, 2 otomobil ve elektrik direği göçük altında kaldı. Olayı gören mahalle sakinleri hemen yetkililere haber verirken, olay yerine jandarma, sağlık ekipleri, itfaiye ve AKS 110 ekipleri de sevk edildi. Binada ikamet eden vatandaşlar kendilerini can havliyle sokağa atarken, olayda ölü veya yaralı olmadığı belirlendi. Tedbir amaçlı apartman boşaltıldı. Olay yerinde çalışmalar sürüyor.



“Deprem sandım”


Olayda en fazla hasar gören dairenin sakinlerinden Tuğçe Yaşar, duvarın çöktüğü sırada evde uyuduğunu söyleyerek “Gürültüye uyandım. Evde tek başımaydım ve çok korktum. Kıyamet kopuyor sandım. Sonra kendimi dışarıya attım. Bizim salon komple çöktü. Annemi dışarıda gördüm ve gördüğümde bayılmıştı. Deprem oluyor sandım” diye konuştu.



“Çare bulamadılar”


Yine aynı dairede ikamet eden Tuğçe Yaşar’ın annesi Şerife Okay ise, ekmek almaya gittikten sonra olayın yaşandığını aktardı. Okay, “Ocakta yemeğim vardı. Ben de ekmek almaya gidiyordum. Tam eve giderken demirden kırılma sesi geldi. Hemen geriye çekildim. Büyük bir gürültüyle göçük oldu ve araba düştü. Ondan sonra ben de bayılmışım. Kendime gelince evde olan kızım aklıma geldi. Tuğçe diye bağırdım. Onu komşularımız çıkarmış. Allah başka kimseye göstermesin. Biz yıllardır bu suyun aktığını söylüyoruz ama çare bulamadılar” dedi.



“Evlerimize giremiyoruz”


Yaşanan olayda göçük altında kalan araçlardan birinin sahibi olan Fatoş Alp ise, “Can pazarı gibiydi. Hepimiz çok korktuk. Benim de arabam göçük altında kaldı. Evlerimize de giremiyoruz. Burada 10 gündür su akmaya devam etti. Ancak kimse bir şey yapmadı. Çok şükür can kaybı yok” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 21:43
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