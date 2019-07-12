İzmir'de ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'in Torbalı ilçesinde, evde çıkan yangında bir çocuk yaşamını yitirdi, annesi ağır yaralandı.12 Temmuz 2019 Cuma 17:47
Karşıyaka Mahallesi'nde, 2 katlı bir evin zemin katında yangın çıktı.
Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, eve girerek Ebru Arılıkile 2 yaşındaki kızını evden çıkardı.
Yatak odasında uyuyakalan 5 yaşındaki Bakican Arılık ise hayatını kaybetti.
Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan anne Ebru Arılık'ın, ağır yaralı olduğu öğrenildi.
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