  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'de eski eşini öldürdükten sonra 2 kişiyi yaralayan zanlı intihar etti
Aktüel

İzmir'de eski eşini öldürdükten sonra 2 kişiyi yaralayan zanlı intihar etti

Yeniakit Publisher
2020-11-12 01:56:04 -
İzmir'de eski eşini öldürdükten sonra 2 kişiyi yaralayan zanlı intihar etti

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde eski eşini silahla öldürüp, eski kayınvalidesi ve komşusunu yaralayan kişi intihar etti.

İddiaya göre, Alper Gül, İsmetpaşa Mahallesi 32 Sokak'ta karşılaştığı eski eşi Çilem Kılıç'a tabancayla ateş açtı.

Daha sonra eski kayınvalidesi Selime Özduran'ın evine giden zanlı, Özduran ile o sırada evde bulunan komşuları Sibel Yarcı'ya ateş açtıktan sonra intihar etti.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kılıç ve Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Selime Özduran, Necla-Mithat Öztüre Bergama Devlet Hastanesi'ne, Sibel Yarcı ise Dikili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den tepki: Önce aynaya bakın
Siyaset

Türkiye'den tepki: Önce aynaya bakın

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanı'nın ülkemizi ziyaretine ilişkin açıklamada bu hususta kullanılan ifadeler son ..
Bursa Valiliği'nden Kelime-i Tevhid paylaşımına soruşturma! Tepkiler gelince...
Gündem

Bursa Valiliği'nden Kelime-i Tevhid paylaşımına soruşturma! Tepkiler gelince...

Bursa Valiliği, sosyal medya hesabından Kelime-i Tevhid paylaşımı yapan İsmail Belindir adlı bekçiye soruşturma açtı. Vatandaşların tepkisin..
Türkiye'nin Oruç Reis hamlesi Ayşe Hür'ün ayarlarını bozdu
Gündem

Türkiye'nin Oruç Reis hamlesi Ayşe Hür'ün ayarlarını bozdu

Terör sevici Ayşe Hür, sosyal medya hesabından yine ihanet dolu bir paylaşımda bulundu. Solakların kokuşmuş yazarı Türkiye'nin yeni NAVTEX i..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay