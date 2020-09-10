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Aktüel İzmir'de Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu
Aktüel

İzmir'de Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

Yeniakit Publisher
2020-09-10 15:00:29 -
İzmir'de Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

İZMİR (AA) - İzmir'de, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İmam Hatipliler ve Mezunlar Derneği (İMHAD) öncülüğünde İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, Mütercimler'in katıldığı televizyon programında imam hatip okulu mezunlarına yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

İMHAD adına açıklama yapan Fehmi Ceylan, Erol Mütercimler'in imam hatip mezunlarına alenen hakarette bulunduğunu öne sürdü.

Ceylan, imam hatip camiasının 1 milyon 400 bin öğrencisi, on milyonlarca mezunu ve mensubu olan geniş bir aile olduğuna işaret ederek, "69 yıl önce kurulan imam hatip okulları, kamuoyunun gayet yakından bildiği gibi halkımızın teveccühü ile bugüne ulaşmış eğitim kurumlarıdır. Bir televizyon programında sıradan bir cümle gibi görünen fakat bilinçlice sarf edilmiş cümleler aslında kurulduğu günden bu yana imam hatip camiası ve değerlerine düşman bir zihniyetin dışa vurumudur. Hedefi Türkiye'dir, 83 milyonluk birlik ve beraberliğimizdir." dedi.

İmam hatip okullarına yönelik tavrı kınadıklarını aktaran Ceylan, şöyle devam etti:

"Başarı grafikleri her yıl yükselen, öğrenci ve velilerinin iltifat ve tercihlerini kazanan, vatanına ve milletine bağlı devlet adamları yetiştiren, gerek insani gerek vicdani ve ahlaki davranışları olmak üzere özlenen nesil profilini sergileyen imam hatip öğrencileriyle adı zikredilen okullarımız ve camiamız tüm bu hasletlerden uzak kesimi son derece rahatsız etmektedir. Rabbimizin bahşettiği inanç ve azimle durmadan yola devam edilecek. İmanlı ve bilgili çift kanatlı nesil yetiştirme gayesinden zerre taviz verilmeyecektir."

- Suç duyusunda bulunuldu

İMHAD, İzmir Eğitime Destek Platformu (EDP), İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) üyeleri, İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki açıklamanın ardından İzmir Adliyesi önünde buluştu.

İSTOK Başkanı Ali Mamak, grup adına yaptığı açıklamada, imam hatiplilere yönelik aşağılayıcı ithamlarda bulunan Mütercimler hakkında kamu davası açılmasını istediklerini belirtti.

İmam hatiplilerin Anadolu topraklarının mayası, harcı, irfanı olduğunu vurgulayan Mamak, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

Platformların üyeleri, açıklamadan sonra suç duyurusunda bulunmak üzere, İzmir Adliye binasına geçti.


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