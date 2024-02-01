İzmir'de ekmeğin fiyatı zamlandı
İzmir'de 2020 gram ekmeğin fiyatı 9 lira oldu.
İzmir Ticaret Odası (İZTO) üyesi fırınlarda 220 gram ekmeğin fiyatının 9 lira olması kararlaştırıldı.
İZTO Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, odanın meclis salonunda yapıldı.
Mecliste ekmek azami fiyat tarifesi için oylama yapıldı. Yeni tarife teklifinde 200 gram ekmeğin 220 grama, 7 lira olan fiyatının da 9 liraya çıkması önerildi.
Oylama sonucunda öneri oy birliğiyle kabul edildi.
Yeni tarife, yarından itibaren İZTO üyesi fırınlarda geçerli olacak.
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Kaynak: AA