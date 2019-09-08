İzmir'de düşürdüğü telefonunu ararken kaza yaptı İzmir'de seyir halindeyken elinden düşürdüğü cep telefonunu bulmaya çalışan Ali Özkan'ın kontrolünden çıkan otomobil önce refüje çarptı sonra takla attı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinden Karabağlar yönüne giden Ali Özkan (36) idaresindeki otomobil, Yeşillik Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı ve takla attı. Ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Özkan, kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri gitti. Alkollü olduğu belirtilen Ali Özkan'ın polise verdiği ilk ifadede, seyir halindeyken elindeki cep telefonunu koltuğun altına düşürdüğünü, telefonu ararken de kontrolünü kaybettiği araçla kaza yaptığını söylediği öğrenildi.

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