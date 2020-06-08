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Aktüel

İzmir'de domuz avında vurulan kişi yaşam mücadelesini kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-06-08 17:36:11 -
İzmir'de domuz avında vurulan kişi yaşam mücadelesini kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde domuz avında vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Kezer, 3 Haziran'da arkadaşlarıyla ormanlık alana domuz avına gitti. Av sırasında Hüseyin Kezer, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından vuruldu.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kezer, yaşam mücadelesini kaybetti.

Kezer'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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