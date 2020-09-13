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Aktüel İzmir'de dilencinin üzerinden 8 altın ile 4 bin lira çıktı
Aktüel

İzmir'de dilencinin üzerinden 8 altın ile 4 bin lira çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-13 12:14:13 -
İzmir'de dilencinin üzerinden 8 altın ile 4 bin lira çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dilencilik yaparken yakalanan kadının üst aramasında, 7 çeyrek ve 1 yarım altın ile 4 bin 60 lira bulundu.

Karşıyaka Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, cami çevrelerinde dilenenlere yönelik denetim yaptı.

Dilencilik yapan kişiler, işlem yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.

Bostanlı Beşikçioğlu Camisi önünde dilencilik yaptığı öne sürülen E.Ö'nün üzerinde, 7 çeyrek, 1 yarım altın ile 4 bin 60 lira çıktı.

Dilencilerin topladıkları çeşitli miktarlardaki paraya tutanakla el kondu.

Dilencilere, Kabahatler Kanunu kapsamında 187'şer lira ceza kesildi.


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