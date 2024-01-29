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Yerel İzmir'de dikkat çeken girişimcilik! 3 dakikası 250 TL
Yerel

İzmir'de dikkat çeken girişimcilik! 3 dakikası 250 TL

Yeniakit Publisher
2024-01-29 14:12:00 - 2024-01-29 14:14:20

Tek teker motora binmek isteyenlere özel sistem kuran bir girişimci 3 dakikasını 250 TL’den kiralayarak hizmet veriyor.

Tek teker motora binmek isteyenlere özel sistem kuran bir girişimci 3 dakikasını 250 TL’den kiralayarak hizmet veriyor.

İzmir'de bir girişimci, arka teker üzerinde gitmek isteyen motor sevdalılarını bu isteklerini minimum riskle yapabilecekleri bir sistem kurdu. Hazırladığı bir standın üzerine motosiklet yerleştiren adam, standa arka tekerleği sabitledi. Dinamometre testlerinde kullanılan cihazlara benzer bir sistem kuran adam, motorcuların aracın arka tekerinin gücünden faydalanarak önünü kaldırabilmelerine olanak tanıyan sistemi ticarete döktü. Instagram'da "tekteker_35" kullanıcı adıyla müşterilerinin görüntülerini paylaşan girişimcinin kurduğu sistemi 3 dakika kullanmak için 250 lira ödemek gerekiyor.

Odatv.com

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