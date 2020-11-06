İzmir'de depremzede teyze ile Fatma Betül Sayan Kaya arasında gülümseten sohbet

İzmir'de gerçekleşen 6.6'lık depremin ardından evlerinden olan vatandaşlar çadırlara yerleştirildi. Çadırlara yerleştirilen ve ihtiyaçları devlet tarafından vatandaşlardan Trabzolu bir nine, Fatma Betül Sayan Kaya'ya "Tayyip Erdoğan'ı tanıyor musun? Onu benim için öpün" dedi.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından bölgeye çok sayıda yetkili ziyarete gitti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’na kurulan çadır kentteki depremzedeleri ziyaret etti. Çadırda tek başına kalan 76 yaşındaki Arzu Özdel ile olan diyalog ise gülümsetti.

"Tayyip Erdoğan’ı tanıyor musun?"

Özdel, “Ben evde tek başıma kalıyordum. Evim çatlayınca beni çadıra aldılar. Tayyip Erdoğan’ı tanıyor musun? Onu benim için öp. Onu çok seviyorum. Gözleri şişmiş, onun için Kur’an okuyorum. Ona selamımı söyleyin. Benimle bir kere konuşsun, sesini duyayım. Onun karısına bazı kişiler laf söylüyor, ben çok kızıyorum. O çok hanımefendi biri. Adam çok iyi biri. Kur’an okuyor. Suları açtırdı, camiler yaptırdı. Millet onunla uğraşıyor. Onlara laf edenleri Allah’a havale ediyorum. Ben Trabzonluyum. Memleket için değil, ben onu zaten seviyorum. Ona ne olur selam söyle. Gitsen bile beni arattır. Bir kere konuşsun yeter. Tayyip Erdoğan tanıdıklarını yanıma getirdiği için Allah razı olsun.” dedi.

Kaya ise, Erdoğan’ı Arzu Nine ile konuşturmak için telefonunu eline aldı; ancak cuma vakti olduğu için Erdoğan ve Arzu Nine telefonda konuşamadı. Bunun üzerine telefon numarasını veren Arzu Özdel, Erdoğan’dan telefon beklediğini belirtti.

Ayda ile sohbet etti

Fatma Betül Sayan Kaya, İzmir'deki depremde yaralanarak Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavileri devam eden yaraları da ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyarette Kaya, ilk önce hastane yönetiminde tedavisi devam eden yaralıların sağlık duruma ilişkin bilgi aldı. Kaya, daha sonra farklı servislerde tedavi gören depremzedeleri ziyaret ederken, Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ile bir süre sohbet etti.