İzmir'de depremde kaç bina yıkıldı? İzmir depreminde son durum!

Ege ve Marmara Bölgesi'nde geniş bir alanda hissedilen çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle Bornova ve Bayraklı ilçelerindeki bazı binalar yıkıldı. Vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Enkazdan bir kişi kurtarıldı

Depremin ardından enkaz altında kalan genç bir kadın sağ olarak kurtarıldı. Kadının kurtarılmasının ardından çevredekiler büyük sevinç yaşadı.

AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Ege ve Marmara'da bir çok ilde şiddetli hissedildi.

AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremi hisseden vatandaşlar büyük korku yaşadı, bayılanlar oldu.

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası kent genelinde çok sayıda binada hasar oluştu.

Öte yandan İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 20'ye yakın yıkım olduğunu açıkladı.