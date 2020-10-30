  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İzmir'de depremde kaç bina yıkıldı? İzmir depreminde son durum!
Gündem

İzmir'de depremde kaç bina yıkıldı? İzmir depreminde son durum!

İzmir merkezli Ege ve Marmara bölgesinde geniş alanda hissedilen deprem meydana geldi. İzmir Seferihisar'da meydana gelen deprem ile vatandaşlar İzmir'de depremde kaç bina yıkıldı? sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte İzmir depreminde son durum...

Yeniakit Publisher
2020-10-30 16:21:00 - 2020-10-30 16:22:34
İzmir'de depremde kaç bina yıkıldı? İzmir depreminde son durum!

Ege ve Marmara Bölgesi'nde geniş bir alanda hissedilen çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle Bornova ve Bayraklı ilçelerindeki bazı binalar yıkıldı. Vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Enkazdan bir kişi kurtarıldı

Depremin ardından enkaz altında kalan genç bir kadın sağ olarak kurtarıldı. Kadının kurtarılmasının ardından çevredekiler büyük sevinç yaşadı.

AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Ege ve Marmara'da bir çok ilde şiddetli hissedildi.

AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremi hisseden vatandaşlar büyük korku yaşadı, bayılanlar oldu.

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası kent genelinde çok sayıda binada hasar oluştu.

Öte yandan İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 20'ye yakın yıkım olduğunu açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tansu Çiller'den bomba Mesut Yılmaz itirafı!
Siyaset

Tansu Çiller'den bomba Mesut Yılmaz itirafı!

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yine eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Yılmaz'ın ölümüyle ilgil..
Merkez Bankası'ndan yeni adım
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan yeni adım

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul Repo Piyasasında fonlama yapmayacak. Merkez Bankası tarafından BIST Repo-Ters Repo Pazarı'..
Melisa Döngel, gittiği kafeye alınmayınca tehditler savurdu: Sizi bitireceğim!
Gündem

Melisa Döngel, gittiği kafeye alınmayınca tehditler savurdu: Sizi bitireceğim!

Magazin medyası tarafından 'ünlü' etiketi ile pohpohlanan isimlerden dizi oyuncusu Melisa Döngel, yeni bir skandalla gündeme geldi. Pandemi ..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay