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Gündem İzmir’de depremde hayatını kaybedenler için “sela” verildi
Gündem

İzmir’de depremde hayatını kaybedenler için “sela” verildi

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için cuma namazı öncesinde sela verilerek, Kur’an-ı Kerim okundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 15:20:00 -
İzmir’de depremde hayatını kaybedenler için “sela” verildi

Cuma namazı öncesi camilerde Yasin-i Şerif okunarak dualar edildi. Hutbede de deprem konusu işlendi. İzmir’de yaşanan deprem nedeniyle ülkenin derinden sarsıldığı belirtilen hutbede, şu ifadelere yer verildi: “Yüreklerimizde acı, dillerimizde dua, içimizde umutla hepimiz enkazın başında bekleştik. Rabbimizin inayeti ve devletimizin desteğiyle, milletçe yaralarımızı sarmak için seferber olduk. Depreme engel olmak elbette mümkün değildir. Ancak unutmayalım ki, tedbir almak ve doğal afetlerin yol açacağı tahribatı en aza indirmek mümince bir sorumluluğun gereğidir. Allah aziz milletimizi her türlü felaketten muhafaza buyursun. Vefat eden kardeşlerimize rahmet eylesin. Kederli ailelerine sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar ihsan eylesin.”

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