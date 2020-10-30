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Gündem İzmir’de deprem sonrası dumanlar neden oldu? İzmir depremi son dakika
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İzmir’de deprem sonrası dumanlar neden oldu? İzmir depremi son dakika

Son dakika haberine göre, İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Izmir depremi sonrası can ve mal kaybının olup olmadığı merak ediliyor. İzmir’de depremin etkisiyle bazı sokaklarda dumanların yükseldiği görüldü. İzmir’de deprem sonrası dumanlar neden oldu?

Yeniakit Publisher
2020-10-30 15:22:00 - 2020-10-30 15:26:49

Depremin çok şiddetli olduğu söylenirken, İzmir Büyükşehir Belediye başkanı Genel Sekreteri Buğra Gökçe, Bayraklı ve Bucaklı’dan bazı binaların hasar ihbarlarının geldiği öğrenildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Deprem sonrası İzmir’de bazı sokaklarda dumanların yükseldiği görülüyor. Dumanların neden yükseldiğine ilişkin bir bilgi henüz açıklanmadı.

 

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