İzmir’de deprem! Can kaybı var mı?

AFAD’ın aktardığı son dakika bilgisine göre İzmir'de 6.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün İzmir Seferihisar olduğu belirtilirken sarsıntı İstanbul, Manisa, Bodrum, Urla gibi birçok ilde de hissedildi. Son dakika bilgisine göre İzmir'deki depremin merkez üssünün Seferihisar olduğu belirtildi.

İzmir ve çevresinde şiddetli hissedilen deprem meydana geldi. Vatandaşlar İzmir kent merkezi çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde büyük panik yaşadı. Depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İzmir’de can kaybı var mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre de Uşak, Denizli, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında henüz can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmediğini belirtti.

Bakan Soylu, şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldiğini ifade ederken ekiplerin sahada tarama ve müdahalelerine devam etmekte olduklarını açıkladı.