  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İzmir’de deprem! Can kaybı var mı?
Gündem

İzmir’de deprem! Can kaybı var mı?

Vatandaşları sokağa taşıran depremde İzmir Bornava ve Bayraklı’da çöken binalar oldu. Şiddetli depremin yoğunluğu 20-25 saniye sürdüğü belirtildi. Sadece Ege bölgesinde hissedilmeyen deprem Yunanistan’ı da salladı. Peki, İzmir’deki deprem kaç şiddetindeydi? Depremde can kaybı var mı?

Yeniakit Publisher
2020-10-30 15:55:00 -
İzmir’de deprem! Can kaybı var mı?

AFAD’ın aktardığı son dakika bilgisine göre İzmir'de 6.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün İzmir Seferihisar olduğu belirtilirken sarsıntı İstanbul, Manisa, Bodrum, Urla gibi birçok ilde de hissedildi. Son dakika bilgisine göre İzmir'deki depremin merkez üssünün Seferihisar olduğu belirtildi.

İzmir ve çevresinde şiddetli hissedilen deprem meydana geldi. Vatandaşlar İzmir kent merkezi çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde büyük panik yaşadı. Depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İzmir’de can kaybı var mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre de Uşak, Denizli, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında henüz can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmediğini belirtti.

Bakan Soylu, şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldiğini ifade ederken ekiplerin sahada tarama ve müdahalelerine devam etmekte olduklarını açıkladı.

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Varank duyurdu: Dünya devinden Bursa'ya 250 milyon liralık yatırım
Ekonomi

Bakan Varank duyurdu: Dünya devinden Bursa'ya 250 milyon liralık yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Nestle, Bursa'da ülkemizin ilk medikal beslenme fabrikasının temellerini atıyor. Bu tesis, Nestl..
Uzman isim öyle bir detayı paylaştı ki... 'S-400'lere gerek kalmayacak'
Gündem

Uzman isim öyle bir detayı paylaştı ki... 'S-400'lere gerek kalmayacak'

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, yakın zamanda Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerine ihtiyaç duymayacağını söyled..
Paşinyan’dan Putin’i şoka uğratacak hamle! Hepsini sildi
Dünya

Paşinyan’dan Putin’i şoka uğratacak hamle! Hepsini sildi

Rus politolog İgor Korotçenko, Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Ermenistan'ın ordudaki Rus yanlısı askerleri bilerek görevden aldığını söy..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay