İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2026 yılında 612 konaklama tesisini yangın güvenliği yönünden denetledi. Tesislerin 341'i gerekli önlemleri yerine getirerek olumlu rapor alırken, şartları sağlayamayan 271 işletmenin faaliyetlerinin durdurulması amacıyla ilçe belediyelerine bildirim yapıldı. Rakamları, İtfaiye Dairesi Başkanlığı Denetim ve Önleme Şube Müdürü Emrullah Sarıkaya aktardı.

İtfaiye yetkilileri, yurttaşlara otel seçerken yalnızca konfora değil; yangın merdivenleri, açık kaçış yolları, yangın kapıları ve alarm sistemleri gibi hayati güvenlik önlemlerine de bakmaları çağrısı yaptı.

Denetimlerin yıl boyunca periyodik sürdürüldüğünü dile getiren Sarıkaya, İzmir'in turizm potansiyeline işaret ederek 2026 tablosunu şöyle anlattı: "İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılan başvuruların ardından işletmelerde alınması gereken yangın önlemlerini belirliyoruz. 2026 yılında toplam 5 bin 469 denetim gerçekleştirdik. Bu denetimlerin 612'sini konaklama tesislerine yönelik yaptık. Bunlardan 341'i gerekli önlemleri yerine getirerek raporlarını aldı. Gerekli şartları sağlayamayan işletmelerle ilgili ise faaliyetlerinin durdurulması amacıyla ilçe belediyelerine bildirimde bulunduk."

Ekipler; otel, pansiyon ve butik otellerde alınması gereken önlemleri binanın yüksekliğine, yapı özelliklerine ve metrekaresine göre belirliyor. Sarıkaya, önceliğin kaçış yolları ve yangın merdivenleri olduğunu belirterek "Acil durum aydınlatmaları, yönlendirme levhaları, yangın dolabı ve pompa sistemleri de olmazsa olmazlarımız arasında. Bunun yanı sıra basınçlandırma ve havalandırma sistemleri, yangın alarm butonları, elektrik iç tesisatı, spring sistemi ve duman dedektörlerini de denetliyoruz" dedi. Denetimler tekrarlanarak önlemlerin korunup korunmadığı ve sistemlerin çalışır durumda olup olmadığı da kontrol ediliyor.

En sık sorun: Kaçış yolları sonradan kapatılıyor

Sarıkaya'ya göre denetimlerde en sık karşılaşılan sorun, işletmelerin sonradan yaptığı değişiklikler. Sarıkaya bu müdahaleleri şöyle anlattı: "Bazı işletme sahipleri alan kazanmak veya görsel açıdan daha iyi bir görünüm elde etmek için yaptırdığımız düzenlemeleri değiştirebiliyor. Kaçış yollarının, güvenlik hollerinin veya asansör önlerinin kapatılması, yangın anında hayati risk oluşturuyor. Bu müdahaleler, alınan tedbirleri işlevsiz hale getirebiliyor. Görsellik ya da alan kazanma kaygısıyla can güvenliğini tehlikeye atmamak gerekiyor."

Binaların bitişik nizamda olması veya yeterli alan bulunmaması nedeniyle yangın merdiveni yapımında güçlük yaşanabiliyor; Sarıkaya, gerekli durumlarda alternatif çözümler geliştirdiklerini söyledi.

Yangın anında otel misafirlerinin acil çıkış yönlendirmelerini takip ederek yangın merdivenlerine ulaşması gerektiğini anlatan Sarıkaya, otel odalarının en az 30 dakika, dış kaçış kapıları ve duvarların ise 60 dakika yangına dayanıklı olması gerektiğini aktardı. Yüksek binalardaki basınçlandırma sistemleri için de "Bu sistemler, merdiven ve kaçış alanlarında pozitif basınç oluşturarak duman ve gazın bu bölgelere yayılmasını önlüyor. Böylece yangın sırasında insanların güvenli alanlara tahliyesi kolaylaşıyor" ifadesini kullandı.

Otelin güvenlik belgesi e-Devlet'ten sorgulanabiliyor

Sarıkaya, yurttaşlara konaklayacakları tesislerin belgelerine bakmalarını önerdi: "Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sitesi ve e-Devlet üzerinden tesislerin sertifikalarını ve güvenlik belgelerini kontrol edebilirler."

Yeni açılacak işletmelere de tadilat veya faaliyete başlamadan önce itfaiyeye başvurmaları çağrısı yapan Sarıkaya, değerlendirmelerin önceden yapılmasının maddi ve iş gücü yönünden kayıpları önleyeceğini, yangın güvenliği sistemlerinin periyodik bakımlarının aksatılmaması gerektiğini söyledi.

50 kişiyi aşan tesiste yangın merdiveni zemine inmek zorunda

Konaklama tesislerinde yangın güvenliği şartları mevzuatla belirleniyor. Mevzuata göre;

50 kişiyi aşan konaklama tesislerinde yangın merdiveninin doğal zemine kadar inmesi gerekiyor.

20'den fazla yatağı veya ikiden fazla katı bulunan binalarda en az iki çıkış şartı aranıyor.

Kaçış kapılarının en az 80x200 santimetre ölçülerinde ve eşiksiz olması gerekiyor.

Odalar arasında en az 60 dakika yangına dayanıklı duvarlar bulunması, yangın kapılarının ise binanın özelliklerine göre 60 veya 90 dakika yangına dayanıklı olması isteniyor.

Yangın algılama ve uyarı sistemleri zorunlu tutuluyor.

Standartları karşılamayan veya itfaiye raporunu ibraz edemeyen tesislerin ruhsatları iptal edilerek faaliyetleri durdurulabiliyor.