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İzmir'de dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak yedi

Kendisinden haraç istediklerini iddia ettikleri 2 kişi hakkında polise gidip şikayetçi olan Açıkgöz ölümden döndü.

06 Kasım 2018 Salı 08:57
İzmir'de dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak yedi

İzmir'in Menderes ilçesinde yaşayan Cüneyt Açıkgöz, aynı mahallede oturan iki kişinin yolunu kesip, 'haraç' adı altında kendisinden zorla para istediğini iddia ederek Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundu. Şüpheliler İzzet Y. ile Yiğit Ö. ifade verdikten sonra kendisinden şikayetçi olduklarını öğrendikleri Açıkgöz'ü öldüresiye dövdü. Açıkgöz'ün evini basıp, cüzdanındaki parayı aldığı öne sürülen iki kişi, yine ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kolu ve burun kemiği kırılan Açıkgöz sığınma evinde devlet koruması altına alındı.

YOLUNU KESTİLER

Çamönü Mahallesi'nde oturan ve Torbalı'daki bir soba fabrikasında çalışan 31 yaşındaki fabrika işçisi Cüneyt Açıkgöz'ün bir süre önce yolunu kesen ve alkollü olduğu iddia edilen İzzet Y. ve Yiğit Ö. haraç adı altında zorla para istedi. Kendisinden para isteyen kişilerin bunu alışkanlık haline getirmesi üzerine Açıkgöz, Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundu.
İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı öne sürülen İzzet Y. ile Yiğit Ö. kendisini şikayet eden Açıkgöz'ün evini basıp, talihsiz adamı darp etti.

Açıkgöz, "Kapıyı kırıp içeri girdiler. Tekme ve yumruk vurup, beni sopalarla dövdüler. Yaklaşık 25 dakika boyunca beni bu şekilde darp ettiler. Daha sonra cüzdanımda bulunan bir miktar parayı alıp gittiler. Günlerce hastanede kaldım. Burum, kolum kırıldı. Kafamda ağır darp izleri var" dedi.

DEVLET KORUMASI ALTINA ALINDI

Darp edildikten sonra Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek yine kendisini darp eden İzzet Y. ve Yiğit Ö. hakkında şikayette bulunduğunu anlatan Açıkgöz, "Beni işkence yapar gibi evimde döven insanlar şu an ellerini kollarını sallayarak dışarıda dolaşıyor. Menderes İlçe Kaymakamlığı'ndan yardım istedim beni sığınma evine yerleştirip koruma altına aldılar. Ancak onlar yüzünden Menderes'teki evime gidemiyorum. Bu zorbaların tutuklanması için illa beni öldürmeleri mi gerekiyor?" diye konuştu.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 08:57
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