İzmir'de cuma namazı saat kaçta? | İzmir cuma namazı vakti

Müslümanlar için büyük bir öneme sahip mübarek cuma gününde bu hafta da vatandaşlar Cuma vaktinde camileri dolduracak. İzmir'de de cuma namazı saatleri merak ediliyor. Peki, İzmir'de cuma namazı saat kaçta? İşte İzmir cuma namazı vakti...

İzmir'de cuma namazı saat kaçta?

Bugün 22 Mart Cuma. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip mübarek cuma gününde bu hafta da vatandaşlar Cuma vaktinde camileri dolduracak. İzmir'de de cuma namazı saatleri merak ediliyor.

İzmir'de Cuma ezanı saat 13:24'te okunacak.

İzmir 22 Mart Cuma namaz vakitleri

İzmir'de öğle namazı vakti saat 13.24

İzmir'de ikindi namazı vakti saat 16.50

İzmir'de akşam namazı vakti saat 19.31

İzmir'de yatsı namazı vakti saat 20.48'de.