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İzmir'de cuma namazı saat kaçta? | İzmir cuma namazı vakti

Müslümanlar için büyük öneme sahip olan mübarek cuma namazı bu hafta da büyük bir katılımla eda edilecek. Cuma namazına gidecek olan vatandaşlar İzmir'de cuma saatini arıyor. Camileri dolduracak cemaat İzmir'de cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, İzmir'decuma namazı saat kaçta?

07 Mart 2019 Perşembe 17:01
İzmir'de cuma namazı saat kaçta? | İzmir cuma namazı vakti

Müslümanlar için büyük öneme sahip olan mübarek cuma namazı bu hafta da büyük bir katılımla eda edilecek. Cuma namazına gidecek olan vatandaşlar İzmir'de cuma saatini arıyor. Camileri dolduracak cemaat İzmir'de cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, İzmir'de cuma namazı saat kaçta?

İzmir'de cuma namazı saat kaçta?

Yarın 8 Mart Cuma. Bu hafta da camileri dolduracak olan halk, İzmir'de Cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor.

İzmir'de Cuma ezanı saat 13:27'de okunacak.

İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? | İstanbul cuma namazı vakti

İzmir'de 8 Mart namaz vakitleri 

İzmir'de öğle namazı vakti saat 13.27

İzmir'de ikindi namazı vakti saat 16.43

İzmir'de akşam namazı vakti saat 19.18

İzmir'de yatsı namazı vakti saat 20.33'de.

Ankara'da cuma namazı saat kaçta? | Ankara cuma namazı vakti

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:01
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