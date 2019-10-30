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Yerel

İzmir'de çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 87 düzensiz göçmen yakalandı.

2019-10-30 20:14:00 -
İzmir'de çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seferihisar, Çeşme ve Menderes ilçelerinde yaptıkları denetim ve uygulamalarda, 60'ı Afganistan, 13'ü Orta Afrika, 11'i Kongo ve 3'ü Senegal uyruklu 87 düzensiz göçmeni yakaladı.

Organizatör olduğu değerlendirilen 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltındaki 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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