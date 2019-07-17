İzmir'de çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı!
İzmir’de, Sahil Güvenlik ekipleri düzenlediği operasyonda 19’u çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı.17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:33
İzmir'in Çeşme ilçesinde 19'u çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Karaada açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri operasyon düzenledi.
Ekipler tarafından durdurulan lastik botta, 36'sı Suriye, 3'ü Filistin uyruklu 39 düzensiz göçmeni yakalandı.
Yakalan göçmenlerden 19'unun çocuk olduğu öğrenildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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