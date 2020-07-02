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Aktüel

İzmir'de çiçek satanlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-02 01:22:56 -
İzmir'de çiçek satanlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Konak Vapur İskelesi önünde çiçek satan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Mesut D, Devran D. ve Serdar S. bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mesut D. ve Devran D. İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Serdar S. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.




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