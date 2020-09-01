İzmir'de "CHP Barış-Demokrasi ve İnsan Hakları Buluşması Toplantısı" yapıldı

İZMİR (AA) - CHP Barış-Demokrasi ve İnsan Hakları Buluşması Toplantısı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer tirilKaraca'nın da katılımıyla yapıldı.

Tarihi Havagazı Fabrikası'nda basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karaca, insan hakları ve toplumsal barış için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"CHP olarak temel hedefimiz öncelikle demokrasiyi ve demokrasinin olmazsa olmazı insan hakları mücadelesini hep birlikte hayata geçirmek olacaktır. CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı olarak öncelikle eğitim hakkı elinden alınmış çocuklarımızın hakkının mücadelesini vereceğiz. Pandemi döneminde sağlığa erişim hakkı elinden alınmış vatandaşların mücadelesini vereceğiz. Bu süreçte özveri ve fedakarlıkla salgının atlatılması mücadelesindeki sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını bulması için mücadele edeceğiz. Basın özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü için birlikte mücadele edeceğiz."

Karaca, gazetecilerin darbedildiği 29 Ağustos'taki CHP İzmir İl Gençlik Kolları Kongresinde yaşananların hatırlatılması üzerine ise bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gazetecilere geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ifade eden Karaca, sorumlular hakkında disiplin işlemlerinin yapılacağını ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacağını belirtti.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise kongrede, yaşanan olaylarla ilgili gerekli inceleme ve araştırmayı yaptıklarını ifade ederek, "Hem görüntü kayıtlarını inceliyoruz hem de ifadelere başvuruyoruz. O gün orada olan basın mensupları, il gençlik kolları üyeleri ile görüşüyoruz. Şiddet nereden gelirse gelsin kime karşı olursa olsun karşısındayız. Görevinin başında olan basın mensubu arkadaşlara yapılanın karşısındayız. Bir daha bunun yaşanmaması için gerekeni yapacağız." şeklinde konuştu.

Toplantıya, CHP İzmir milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilçe örgüt başkanları ve ilçe belediye başkanları da katıldı.