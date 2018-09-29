İzmir'de çatıdan düşen antenden son anda kurtuldular

Olay, İnönü Mahallesi Zafer Caddesi ile İncioğlu Sokak'ın kesiştiği köşede bulunan bir fotoğrafçı dükkanı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi Rıfat Eriş, yanında sandalyede oturan arkadaşları Ahmet Eraltuğ ve Osman Ulufer ile birlikte motosiklette bulunan Armağan Tabak ile sohbet ettiği sırada 4 katlı binanın çatı katındaki terastan rüzgarın etkisiyle uydu anteni düştü. Antenin binaya çarparak düşmesi sonucu hızı azalırken, sesi duyup yukarı bakan kaldırımdaki 4 kişi kaçmaya fırsat bulamadı. Uydu anteni Armağan Tabak'ın yanı başına beton zemine büyük bir gürültüyle düştü. Olayın şaşkınlığını yaşayan 4 kişinin o anları ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.