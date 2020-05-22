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İzmir’de camilerde merkezi sisteme son verildi, ezanı müezzinler okumaya başladı

İzmir’de camilerde korsan müzik yayını yapılması skandalının ardından Müftülük kentteki merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süre son verirken, bugün camilerde ezanı müezzinler okudu.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 18:38:44 -
İzmir’de camilerde merkezi sisteme son verildi, ezanı müezzinler okumaya başladı

İzmir’de camilerde korsan müzik yayını yapılması skandalının ardından Müftülük kentteki merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süre son verirken, bugün camilerde ezanı müezzinler okudu.


İzmir’de 20 ve 21 Mayıs tarihlerinde camilerin merkezi sistemine korsan olarak giren bazı kişi veya kişiler tarafından müzik yayını yapılmasının yankıları sürüyor. Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, camilerden müzik yayını yapılmasını sosyal medya hesabında paylaşan eski CHP İzmir İl Yöneticisi Banu Özdemir savcılık tarafından tutuklandı. İzmir İl Müftülüğü ise dün gerçekleşen ikinci saldırının ardından tedbir amacıyla kentteki merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süre son verildiğini bildirmişti. Kararın ardından bugün İzmir’de ezanı, camilerin müezzinleri okudu.



Vatandaşlar karardan memnun


Camilerde ezanın müezzinler tarafından okunması kararını memnuniyetle karşılayan vatandaşlar, bu şekilde kötü niyetli saldırıların da önüne geçilebileceği görüşünde olduklarını belirtti. Ahmet Etike adlı vatandaş, "Bu olayı yapanları kınıyorum. Allah ıslah etsin diyoruz. Bu olayı tekrar deneme gibi bir düşünceleri varsa karşılarında yine bizim gibi inançlı insanları görürler" dedi.


İzzet Savaş isimli vatandaş ise merkezi ezan sisteminin kaldırılması kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bence ezanı müezzinlerin okuması daha iyi. En azından hakimiyet onda olur. Bu şekilde hem de bu tarz olayların yaşanmasının önüne geçilir ve daha güvenli olur. Bu yapılan saldırı ile ilgili de konuşmak gerekirse, bunlar yıldıramaz bizleri. Biz o tür insanların karşısındayız. O İslam düşmanlarını kınıyorum" dedi.

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