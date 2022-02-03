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Gündem İzmir'de 'ByLock' operasyonu
Gündem

İzmir'de 'ByLock' operasyonu

İzmir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik 'ByLock' programı kullanıcısı oldukları tespit edilen 12 şüpheliye operasyon düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 20:13:00 -
İzmir'de 'ByLock' operasyonu

İzmir'de Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 12 şüpheli hakkında çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, 2 Şubat tarihinde şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8' i tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 2 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği belertildi.

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