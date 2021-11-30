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Eğitim İzmir’de bugün okullar tatil edildi mi? 30 Kasım'da bugün İzmir'de okul var mı?
Eğitim

İzmir’de bugün okullar tatil edildi mi? 30 Kasım'da bugün İzmir'de okul var mı?

İzmirliler lodos ve fırtınanın korkusunu yaşarken, şimdi de İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. H lodos em de deprem korkusunu yaşaşan İzmirliler İzmir’de bugün okul var mı?İzmir’de okullar tatil mi? 30 Kasım 2021 Salı İzmir’de okullar tatil mi? İzmir’de bugün okullar tatil edildi mi? sorularını bir hayli sormakta.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 08:21:00 - 2021-11-30 08:22:13
İzmir’de bugün okullar tatil edildi mi? 30 Kasım'da bugün İzmir'de okul var mı?

İzmir'de okul var mı? Lodos nedeniyle vatandaşlar adeta kabusu yaşadı. İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır, 19 kişi yaralandı. Çok sayıda ilde binaların çatıları uçtu, ağaçlar kökünden söküldü, araçlarda maddi hasarlar oluştu. Lodos eğitimi de vurdu.İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sinop, Düzce, Bursa, Sakarya, Tekirdağ ve Çanakkale, Balıkesir'de olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi. Çok sayıda ilde eğitime ara verilmesinden sonra İzmir’de bugün okullar tatil mi? sorusu da İzmirli öğrenciler tarafından sorgulanmakta. 

İzmir’de okullar bugün tatil mi?

İzmir'de etkili olan lodos nedeniyle yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Edinilen bilgilere göre İzmir Valiliği tarafından henüz bir karar alınmadı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

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