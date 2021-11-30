İzmir’de bugün okullar tatil edildi mi? 30 Kasım'da bugün İzmir'de okul var mı?

İzmir'de okul var mı? Lodos nedeniyle vatandaşlar adeta kabusu yaşadı. İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır, 19 kişi yaralandı. Çok sayıda ilde binaların çatıları uçtu, ağaçlar kökünden söküldü, araçlarda maddi hasarlar oluştu. Lodos eğitimi de vurdu.İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sinop, Düzce, Bursa, Sakarya, Tekirdağ ve Çanakkale, Balıkesir'de olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi. Çok sayıda ilde eğitime ara verilmesinden sonra İzmir’de bugün okullar tatil mi? sorusu da İzmirli öğrenciler tarafından sorgulanmakta.

İzmir’de okullar bugün tatil mi?

İzmir'de etkili olan lodos nedeniyle yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Edinilen bilgilere göre İzmir Valiliği tarafından henüz bir karar alınmadı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.