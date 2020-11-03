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Ekonomi İzmir'de borcu olan depremzedelerin banka borçlarında kolaylık sağlanacak
Ekonomi

İzmir'de borcu olan depremzedelerin banka borçlarında kolaylık sağlanacak

İzmir'deki depremin etkisi hale sürerken Türkiye Bankalar Birliği, depremzedelerle ilgili bir karar aldı. İzmir'de depremden etkilenen vatandaşların banka borçlarıyla ilgili kolaylık sağlanacak.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 18:12:00 -
İzmir'de borcu olan depremzedelerin banka borçlarında kolaylık sağlanacak

Türkiye, İzmir'deki depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. Depremden etkilenen vatandaşlara yardım ödemeleri başlarken banka borçlarıyla ilgili de adım atıldı.Türkiye Bankalar Birliği, İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşların banka borçlarının ertelenmesi ve yapılandırması konusunda kolaylık sağlanacağını duyurdu.

Borcu olanlara kolaylık sağlanacak

Türkiye Bankalar Birliği, bankaların depremden doğrudan etkilenen ve gördükleri zarar nedeniyle edimlerini yerine getirmekte zorlanan müşterilere vadesi gelen borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde, yapılandırılmasında gerekli kolaylık ve desteği sağlayacağını duyurdu. Açıklamada, müşterilerin depremden etkilendiklerini kanıtlayan belgelerle bankaları ile temasa geçebilecekleri belirtildi.

Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İzmir ilimizde meydana gelen depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, milletimize ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Depremin etkilerinin sınırlı bir alanda kalması tesellimiz olmuştur. Bankalarımız, depremden doğrudan etkilenen ve gördükleri zarar nedeniyle edimlerini yerine getirmekte zorlanan müşterilere vadesi gelen borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde, yapılandırılmasında gerekli kolaylık ve desteği sağlayacaklardır.

Depremzede olduğuna dair belge istenecek

Müşterilerden depremden etkilendiklerini kanıtlayan belgelerle bankaları ile temasa geçmeleri beklenmektedir. Mücbir hali yaşayan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması amacıyla gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi Üyeleri bilgilendirilecektir."

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