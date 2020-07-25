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Aktüel

İzmir'de bir otel yangın nedeniyle boşaltıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-25 02:46:31 -
İzmir'de bir otel yangın nedeniyle boşaltıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde yangın nedeniyle bir otel tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Alsancak Mahallesi 1479 Sokakta bulunan bir otelin dış cephesindeki reklam panosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin alevleri fark etmesi üzerine oteldeki müşteriler tahliye edilirken, çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu otelin dış cephesini ve çatı kısmını saran alevler, kontrol altına alındı. Otelin müşterileri dışarıda yangının söndürülmesini bekledi.

Otelde yaklaşık 20 müşterinin bulunduğu öğrenilirken, maddi hasar meydana geldi.

Otelin yanında iş yeri bulanan bir kişi, oteldeki yangını görünce itfaiyeye haber verdiklerini ve hızla otelin tahliye edildiğini söyledi.



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