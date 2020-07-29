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Aktüel

İzmir'de bir kadının düşerek hafif yaralanmasıyla sonuçlanan park yeri tartışması kameralara yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-07-29 18:34:42 -
İzmir'de bir kadının düşerek hafif yaralanmasıyla sonuçlanan park yeri tartışması kameralara yansıdı

İZMİR (AA) - İzmir'in Balçova ilçesinde iteklenme sonucu bir kadının düşerek başını çarpmasına ve hafif şekilde yaralanmasına neden olan park yeri tartışması, kameralarca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre Z.Ç, otomobilini, Ata Caddesi'ndeki bir otobüs firmasının yazıhanesinin önüne park etmek istedi.

Park yeri konusunda iş yeri çalışanlarından K.Ö. ile Z.Ç. arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında K.Ö, Z.Ç'yi iterek düşmesine neden oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edilen Z.Ö. ile iş yeri çalışanı K.Ö. karşılıklı olarak şikayetçi oldu. Z.Ö. ve K.Ö. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bölgedeki bir kişi, tartışma anını cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde kadının tartıştığı kişi tarafından itilmesi ve yere düşerken başını otomobilin kapısına çarpması yer alıyor.


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