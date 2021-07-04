  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kolombiya'da silahlı grupların saldırısında 3 genç yaşamını yitirdi
İlber Ortaylı'dan İstanbul uyarısı: Rahat uyunamaz
300'den fazla Afgan askeri Tacikistan'a sığındı
Otomobil Arpa yüklü traktörle çarpıştı
Yerel İzmir'de bıçaklı kavga
Yerel

İzmir'de bıçaklı kavga

İzmir'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 08:49:00 -
İzmir'de bıçaklı kavga

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Fatih Caddesi'nde bulunan bir restoranda A.G. ile M.Z. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma restoranın dışında bıçaklı kavgaya dönüştü.

M.Z, yanında bulunan bıçakla A.G'yi göğsünden yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay