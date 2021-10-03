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Yerel İzmir'de bıçaklı kavga! 1 kişi yaşamını yitirdi
Yerel

İzmir'de bıçaklı kavga! 1 kişi yaşamını yitirdi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir kadının, evine gelen, daha önceden tanıdığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 00:08:00 -
İzmir'de bıçaklı kavga! 1 kişi yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre, Irmak Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Esra U. evine gelen Serkan Aydın ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Esra U, Aydın'ı bıçakladı.

Evden gelen sesler nedeniyle komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kendisi de yaralanan Esra U'yu gözaltına aldı.

Sağlık ekipleri, Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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