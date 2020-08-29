İzmir'de bıçaklanan genç, yaşam savaşını kaybetti
İZMİR (AA) - İzmir'de madde bağımlısı tarafından bıçaklanan Doğancan Kalkan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bornova Belediyesinde çalışan Doğancan Kalkan (27), 18 Ağustos'ta Bornova Malazgirt İlkokulu yakınlarında gasp girişiminde bulunan madde bağımlısı M.A.G. tarafından bıçakla yaralandı.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kalkan, yaşam savaşını kaybetti.
Olayın ardından gözaltına alınan M.A.G'nin ise sulh ceza hakimliğince tutuklandığı öğrenildi.