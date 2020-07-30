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Aktüel

İzmir'de bayram trafiğine havadan denetim

Yeniakit Publisher
2020-07-30 17:16:30 -
İzmir'de bayram trafiğine havadan denetim

İZMİR (AA) - İzmir'de, Kurban Bayramı için alınan trafik tedbirleri kapsamında polis helikopteriyle havadan denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında vatandaşların emniyetli bir şekilde seyahat edebilmeleri için İzmir genelinde güvenlik ve trafik denetimleri artırıldı.

Bu kapsamda, İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, yoğun olarak kullanılan yol güzergahlarında önlem aldı.

Adnan Menderes Havalimanından havalanan İzmir Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı polis helikopteriyle de kentteki trafik yoğunluğu havadan kontrol edildi.

İzmir-Çeşme Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu ve İzmir-Çanakkale karayolu ile şehir içindeki kurbanlık satış ve kesim alanlarını bağlayan güzergahları havadan gözetleyen ekipler, hatalı sollama, hız ve diğer trafik ihlali yapan sürecileri tespit etti.

Yoğunluğun oluştuğu noktalarda yer ekipleri bilgilendirildi.

Kuralları ihlal edenlere de cezai işlem uygulandı.


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