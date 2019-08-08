0553 313 94 23

İzmir'de bayram tedbirleri

Çeşme ve Alaçatı gibi turistik mekanların bulunduğu İzmir'de, 13 binden fazla polis, Kurban Bayramı boyunca vatandaşların güvenliği için görev yapacak- İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın:- "Bayram boyunca uygulama sayımızı 2 katına çıkardık. Özellikle turistik bölgeler olan Çeşme, Seferihisar, Urla ve Dikili gibi nüfus yoğunluğunun yüksek olacağı yerlerde güvenlik tedbirlerini daha da artırdık"

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:05
İzmir'de bayram tedbirleri

İZMİR (AA) - Tatilcilerin gözde mekanlarından Çeşme ve Alaçatı gibi turistik yerlerin bulunduğu İzmir'de, 13 binden fazla polis, Kurban Bayramı boyunca vatandaşların güvenliği için görev yapacak.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tatilci yoğunluğun yaşanmasının beklendiği İzmir'de, Emniyet Müdürlüğü yetkilileri vatandaşların güvenli bir şekilde tatil yapması için tedbirler aldı.

Kentte bugünden itibaren başlatılan güvenlik tedbirleri kapsamında 13 binden fazla polis, tatil boyunca uygulama ve denetim yapacak.

Tatil boyunca uygulama sayısı 2 katına çıkarılırken, güvenlik tedbirleri de artırıldı.

- Tatil beldelerinde 24 saat uygulama yapılacak

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tedbirleri kapsamında kentin giriş ve çıkışlarında 24 saat görev yapılacağını söyledi.

Aşkın, 3 bin Kent Güvenlik Sistemi kamerasıyla da denetimlerin yapılacağını belirterek, "Bayram boyunca uygulama sayımızı 2 katına çıkardık. Özellikle turistik bölgeler olan Çeşme, Seferihisar, Urla ve Dikili gibi nüfus yoğunluğunun yüksek olacağı yerlerde güvenlik tedbirlerini daha da artırdık. Eğlence merkezlerinde denetimlerimizi artıracağız. Çeşme ve Alaçatı da otoyol girişlerinde 24 saat ekiplerimiz uygulama yapacak." dedi.

Bayram tedbirlerinin bugünden itibaren uygulamaya konulacağını vurgulayan Aşkın, özellikle yola çıkacak vatandaşların daha dikkatli olmalarını, aşırı hızdan kaçınarak alkollü araç kullanmamalarını istedi.

Kara yollarında vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmesi için yaklaşık 5 kilometrede bir ekibin bulunacağını aktaran Aşkın, 13 binden fazla personelle vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmelerini sağlayacaklarını bildirdi.

Aşkın, vatandaşların Kurban Bayramını tebrik edip, her türlü olumsuzlukta 155 Polis İmdat hattını aramalarını istedi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 15:05
  1. Bayram tedbirleri
  2. İzmir
  3. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Tatillerimizi iptal edip bayramı bayram gibi yaşayalım"
    1. "Tatillerimizi iptal edip bayramı..
    2. Çin'den ABD'ye teknoloji şirketleri..
    3. Denizli'deki deprem
    4. Muğla Büyükşehir’den ‘İpek..
    5. Bayram öncesi vatandaşlara uyarı!..
    6. Kayseri OSB’de Dev Buluşma
    7. Kur’an Kursu Öğrencileri Ödüllendirildi
    8. Afyonkarahisar Motokros Dünya ve..
    9. Başkan Büyükkılıç, KAYMEK yaz..
    10. New York borsası yükselişle açıldı
    11. Mesleki Yeterlilik Belgesi toplantısı..
    12. Ordulu boksörler Avrupa şampiyonluğu..
    13. Bilecikspor’dan Başkan Şahin’e ziyaret
    14. Sakarya’da çaldı sınır kapısında..
    15. Deprem Çardak Havalimanında da hasara..
    16. Arfrin’de bombalı saldırı: 2 ölü, 11..
    17. Ege'de 4 saatte 56 deprem oldu
    18. Yunusemre yaz futbol okulu sona erdi
    19. Başkan Alkayış’tan Kurban Bayramı..
    20. CHP'li belediyenin AK Parti'ye geçen..
    21. Malazgirt Zaferi Ordu’da kutlanacak
    22. Oktay Denizli'deki bilançoyu açıkladı
    23. İran açık açık tehdit etti: Bu karar..
    24. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,..
    25. Şanlıurfa turizminde revizyon..
    26. Büyükşehir Kurban Bayramı’na hazır
    27. Ordu’da kaçak ve sahte alkol satışı..
    28. Virajı alamayınca kanala uçtu
    29. Gazişehir Gaziantep'te transfer
    30. Başkan Böcek’ten bayram mesajı
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!